شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية التونسية باتجاه إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إحباط خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية بإتجاه إيطاليا بولايات : المهدية والمنستير، وتونس، وسوسة، ونابل، وضبط ستين شخصا.

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد، أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 16 و28 عاما، وكانوا على متن مراكب بحرية مجهزة بمحركات، وبحوزتهم كميات من الوقود ومبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية.

وأمرت النيابة العامة، باحتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .