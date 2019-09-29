شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية التونسية باتجاه إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إحباط خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية بإتجاه إيطاليا بولايات : المهدية والمنستير، وتونس، وسوسة، ونابل، وضبط ستين شخصا.
وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد، أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 16 و28 عاما، وكانوا على متن مراكب بحرية مجهزة بمحركات، وبحوزتهم كميات من الوقود ومبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية.
وأمرت النيابة العامة، باحتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية التونسية باتجاه إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.