شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف العربى يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية شمالى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدف طيران التحالف العربى، بقيادة السعودية، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثى الانقلابية فى محور "كتاف" شمال شرق محافظة صعدة - شمالى اليمن .

وأفاد المركز الإعلامى للجيش اليمنى - فى بيان بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد، بأن طيران التحالف العربى شن غارات جوية استهدفت تجمعات للمليشيا متحصنة فى كهوف، وعربات تحمل مقاتلين، وأسلحة وذخائر تابعة للمليشيا .

جدير بالذكر أن الجيش اليمنى، مدعوما من قوات التحالف، يخوض معارك عنيفة فى أكثر من 8 محاور قتالية فى معقل مليشيا الحوثى الانقلابية بمديريات محافظة "صعدة" .