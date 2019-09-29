طيران التحالف العربى يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية شمالى اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدف طيران التحالف العربى، بقيادة السعودية، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثى الانقلابية فى محور "كتاف" شمال شرق محافظة صعدة - شمالى اليمن .
وأفاد المركز الإعلامى للجيش اليمنى - فى بيان بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد، بأن طيران التحالف العربى شن غارات جوية استهدفت تجمعات للمليشيا متحصنة فى كهوف، وعربات تحمل مقاتلين، وأسلحة وذخائر تابعة للمليشيا .
جدير بالذكر أن الجيش اليمنى، مدعوما من قوات التحالف، يخوض معارك عنيفة فى أكثر من 8 محاور قتالية فى معقل مليشيا الحوثى الانقلابية بمديريات محافظة "صعدة" .
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