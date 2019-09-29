شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى وأمين حزب الشعب الأوروبى يبحثان التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أمين عام حزب الشعب الأوروبى عضو البرلمان الأوروبى أنطونيو إستوريز وايت، اليوم الأحد، علاقات التعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، خاصة فى المجالات البرلمانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين تبادلا - خلال اللقاء - وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتناولا أهمية دور البرلمانات فى دعم القضايا التى تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار فى مختلف المجالات، إضافة إلى نشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون بين الشعوب.