اليمن.. "الحوثيون" يزعمون السيطرة على 350 كم مربع في "محور نجران"

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365
زعمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الأحد، أنها سيطرت على 350 كيلو مترًا مربعًا في محور نجران جنوب السعودية، خلال عملية استمرت عدة أشهر.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من التحالف العسكري العربي، بقيادة السعودية، الداعم للقوات الموالية للحكومة اليمنية.
فيما قال مصدر عسكري حكومي، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن العملية تمت في منطقة كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن الحدودية مع السعودية.
وقال يحيي سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، المدعومة من إيران، إن الجماعة "حررت 350 كيلو مترًا مربعًا في المرحلة الأولى من عملية (نصر من الله)، بما فيها مواقع ومعسكرات وسقوط ثلاثة ألوية في محور نجران السعودية"، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.
وزعم سقوط أكثر من 200 قتيل من أفراد الجيش اليمني، حيث استهدفوا بعشرات الغارات الجوية للتحالف أثناء الفرار أو الاستسلام.
واستطرد: "حاولت قواتنا تقديم الإسعافات الأولية لمصابي العدو جراء الغارات، إلا أن استمرار التحليق ضاعف من خسائرهم".
وتحدث عن وقوع أكثر من ألفي مقاتل، بينهم أطفال، من قوات التحالف في الأسر.وأضاف: "نفذنا مؤخرًا أكثر من عشرين عملية بالطائرات المسيرة أربكت قوات التحالف، منها عملية على هدف عسكري حساس في (العاصمة السعودية) الرياض"، دون أن يذكر تفاصيل أكثر.
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