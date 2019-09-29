وقفة احتجاجية بالخرطوم للمطالبة بإطلاق سراح سوداني "موقوف" في مصر

الخرطوم/الخليج 365



نظم المئات وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية بالعاصمة السودانية، الخرطوم، للمطالبة بإطلاق سراح طالب سوداني موقوف بتهمة المشاركة في إعداد مظاهرات بميدان التحرير (وسط القاهرة).



وأفاد شهود عيان الخليج 365، أن المحتجين حملوا الأعلام الوطنية، واللافتات الورقية، ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن الطالب وليد عبد الرحمن.

وقبل أيام، بث الإعلامي المصري، عمرو أديب، فيديو مسجل خلال برنامجه بفضائية خاصة بمصر، يقول إنه "اعترافات للسوداني وليد عبد الرحمن حسن، عقب توقيفه لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون".

والخميس، نفت أسرة الطالب، صحة ما تردد بحق نجلها، مؤكدة أنه يدرس بالقاهرة وليس له أي انتماءات سياسية، وفق بيان.

وطالبت الأسرة أيضا، في البيان ذاته، الخارجية السودانية بالتدخل لإنقاذ واحد من رعاياها.

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في سياق متصل، أعلنت سفارة السودان لدى القاهرة، في بيان، شروعها في اتصالات مع السلطات المصرية، لمعرفة ملابسات احتجاز الطالب وليد عبد الرحمن.

والخميس الماضي، أعلنت النيابة المصرية التحقيق مع ألف شخص بينهم عناصر أجنبية، على خليفة تظاهرات مخالفة للقانون وقعت في 5 مدن.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن الطالب السوداني من السلطات المصرية.

غير أن الخارجية المصرية رفضت في وقت سابق بيان لـ"المفوضية السامية لحقوق الإنسان" بشأن التوقيفات التي طالت ألف شخص تظاهروا في 5 مدن، وفق بيان سابق للنيابة العامة، مؤكدة أن جميع الموقفين وفق إجراءات "قانونية".

واعتبرت أنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة.. وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".

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