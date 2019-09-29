الداخلية المصرية تعلن مقتل 15 "مسلحا" في تبادل لإطلاق النار بالعريش

القاهرة/ الخليج 365-

أعلنت الداخلية المصرية، الأحد، مقتل 15 "مسلحا" في تبادل لإطلاق النار بالعريش شمالي شرقي البلاد.

ووفق بيان للداخلية المصرية، هاجمت الشرطة "مخبأ بالعريش لعناصر متورطة في تنفيذ عمليات إرهابية في سيناء وضد الوطن".

وأوضحت أنه "حال استشعار تلك العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم".

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وأسفر تبادل النيران مع تلك العناصر عن "مصرع 15 منهم"، دون توضيح العدد الباقي وماذا حدث له.

وأكدت أن نيابة أمن الدولة العليا (معنية بالقضايا التي تمس الأمن القومي)، أنها تحقق في الواقعة.

يأتي الحادث الذي لم يتسن الحصول على تعليق بشأنه من مصدر مستقل، بعد يومين من إعلان الجيش المصري، مقتل وإصابة ضابط و9 جنود ضمن نتائج للعمليات العسكرية في سيناء عن الفترة الماضية (لم يحددها) تضمنت أيضا مقتل 118 "مسلحا".ووفق مراقبين عسكريين بمصر، تراجعت نسبيا وتيرة المواجهات المسلحة في سيناء، شمال شرقي البلاد.

ومنذ فبراير/ شباط 2018، أعلن الجيش المصري إطلاق عملية عسكرية موسعة بالمجابهة الشاملة للعناصر المسلحة في سيناء وأجزاء من الظهير الصحراوي لوادي النيل، بالتعاون مع قوات الأمن التابعة للداخلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.