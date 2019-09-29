التحالف_العربي: سقوط صاروخ حوثي في #صعدة قادما من #صنعاء

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن التحالف العربي في اليمن، أن قوات الحوثيين أطلقت صباح اليوم صاروخا بالستيا من محافظة صنعاء متسترة بالمناطق المدنية، سقط داخل الأراضي اليمنية بمحافظة صعدة.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي إن القوات الحوثية تواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وتسقط عشوائيا على التجمعات السكانية.
وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف “مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي”.
وجاء نبأ الصاروخ الحوثي، تزامنا مع إعلان جماعة “أنصار الله” نتائج عملية “نصر من الله” التي نفذها الحوثيون في محيط نجران مؤخرا وشملت 9 هجمات صاروخية وتمخض عنها “أسر آلاف الجنود”.
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