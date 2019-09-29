الدفاع_المدني يباشر حريقاً في محطة #قطار_الحرمين بجدة

صحيفة الخليج الالكترونية

باشرت فرق الدفاع المدني حريقاً نشب في مباني محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة اليوم (السبت).

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق اندلع في سقف محطة قطار الحرمين، ولا زالت الفرق تكافح الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

بدورها، نوهت إدارة مشروع قطار الحرمين إلى أن الحريق وقع نحو الساعة 12:35 ظهراً، وفور وقوع الحادث باشرته فرق الدفاع المدني، ولا يزال التعامل معه قائماً.