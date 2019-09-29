5 أطعمة للتخلص من تقلّص العضلات

الأحد 29 سبتمبر 2019

إذا كنت تشعر في بعض الأحيان بتقلص العضلات أو بشد عضلي سببه البقاء في وضعية معينة لفترة طويلة يمكنك التخلص من الألم بسهولة، وحماية المفاصل التي تتضرر نتيجة هذه التقلصات. ويعتبر نقص بعض المعادن العامل الرئيسي للشد أو التقلّص، لتعويض هذا النقص تناول الأطعمة التالية: قد يحدث تقلص العضلات نتيجة الجفاف، لذلك من المفيد شرب الماء مع تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم* البطاطا الحلوة أغنى الأطعمة بالبوتاسيوم، وتحتوي على 6 أضعاف ما يحتويه الموز. ويعتبر معدن البوتاسيوم من أهم المغذيات اللازمة للعضلات. * الموز من أغنى الأطعمة بالبوتاسيوم، كما يحتوي على معادن أخرى تساعد على انقباض وانبساط العضلات، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. * الأفوكادو مصدر رائع للبوتاسيوم هو الآخر، ويساعد تناوله على استرخاء العضلات. * يمكنك أيضاً تناول كوب من الحليب لتحصل على المغذيات المطلوبة. * البطيخ والشمام والبرتقال من الفواكه التي توفر البوتاسيوم اللازم للعضلات. * وقد يحدث تقلص العضلات نتيجة الجفاف، لذلك من المفيد شرب الماء مع تناول أحد الأطعمة السابقة.

