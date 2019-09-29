رائحة الجسم الكريهة تنذر بهذه الأمراض

الأحد 29 سبتمبر 2019

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن رائحة الجسم الكريهة تدق ناقوس الخطر، إذ تنذر بالإصابة بمرض خطير. وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن رائحة الجسم، التي تشبه رائحة البول أو الأمونيا، قد تشير إلى الإصابة بأمراض الكلى. وقد يرجع العرق الشديد، ورائحة العرق النفاذة إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، والذي يعمل على زيادة إفراز العرق. ومن الأعراض الأخرى الدالة على فرط نشاط الغدة الدرقية، فقدان الوزنن واضطرابات النوم، وضعف التركيز، والعصبية. وقد تُشير الرائحة الكريهة التي تشبه رائحة السمك من الأعضاء التناسلية، إلى الإصابة بعدوى فطرية، أو بكتيرية أو بمرض جنسي. وغالباً ما تكون الرائحة الكريهة مصحوبة بحكة واحمرار وحرقان وسيلان. أما الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم فترجع إلى التهاب اللثة، أوالتهاب الأمعاء، أوالارتجاع المريئي، وحساسية الطعام. وتشير رائحة الفم، التي تشبه رائحة الأسيتون أو رائحة الفاكهة المعطوبة، إلى الإصابة بالسكري. لذلك يجب استشارة الطبيب لتحديد سبب رائحة الجسم الكريهة، للعلاج على وجه السرعة.

