تقدم في إنجاز أول شاطئ خاص للسيدات بالظفرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» أنها أنجزت بالتعاون مع بلدية منطقة الظفرة 67% من مشروع تنفيذ أول شاطئ خاص للسيدات في مدينة السلع بمنطقة الظفرة بالقرب من ميناء السلع تتجاوز مساحته 18300 متر مربع، بتكلفة تبلغ 27 مليون درهم.

ويتضمن المشروع تشييد 8 مبان خدمية بمساحة 790 متراً، تشمل مكاتب إدارية، ومرافق للحراسة، وفرقاً للإنقاذ، ومواقف للسيارات، وغرف استراحة ومجلساً للنساء، ومطاعم متنوعة، ومحال لبيع المواد المتنوعة التي يحتاج إليها زوار الشاطئ، ومرافق عامة وخدمية متنوعة تضمن الراحة والرفاهية للزوار.

وسيقدم المشروع حال الانتهاء من أعماله أرقى الخدمات الترفيهية للسيدات وفقاً لأعلى المواصفات العالمية وفي بيئة صحية آمنة، وضمن إجراءات تحفظ الخصوصية وتراعي قيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي الأصيل.

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