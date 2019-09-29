رحيل «أمير الأغنية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحل أمس السبت المغني المكسيكي خوسيه خوسيه صاحب الصوت المخملي والشعبية الواسعة في أمريكا اللاتينية.

اشتهر الراحل خلال مسيرة استمرت أكثر من خمسين عاماً، باع خلالها أكثر من 120 مليون أسطوانة وكان الكثير من أغانيه يعزي القلوب المحطمة.

وكان خوسيه سوسا أورتيس الملقب بـ «إل برينسيبه دي لا كانسيون»، أي «أمير الأغنية»، يعاني سرطاناً في البنكرياس.

وغردت وزارة الثقافة المكسيكية قائلة: «نبكي رحيل المغني خوسيه رومولو سوسا المعروف باسم خوسيه خوسيه. منذ بداية مسيرته الفنية شكل صاحب أغنية «إل تريسته» أحد أكثر الأصوات المحبوبة في المكسيك».

وذكرت محطة «تيليفيسا» التلفزيونية المكسيكية التي تعامل معها خوسيه خوسيه لفترة طويلة، أنه توفي عن 71 عاماً في الولايات المتحدة.

وشكلت أغنية «لا نافيه ديل أولفيدو»، أي «سفينة النسيان» أول نجاح للراحل على الصعيد العالمي في العام 1970 ولا تزال تبث بانتظام عبر الإذاعات في أمريكا اللاتينية.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز اوبرادور ناعياً خوسيه «كان مغنيا رائعاً. أبكى وأسعد الكثير من أبناء جيلي».