مصر: مصرع 15 إرهابياً في اشتباك مع الشرطة بالعريش

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأحد مصرع 15 إرهابياً في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في العريش بشمال شبه جزيرة سيناء.

وقالت الوزارة إن العملية تأتي استمراراً لجهودها المبذولة لملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.

وأضافت: «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي الحوص»منطقة العبور«دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية، وقد تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما دعا للتعامل معهم، حيث أسفر ذلك عن مصرع 15 من تلك العناصر وعُثر بحوزتهم على بنادق آلية وأحزمة ناسفة».

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