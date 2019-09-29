اعتماد آلية تقييم أبطال برنامج تحدي القراءة العربي

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كشفت أولى حلقات البرنامج التلفزيوني التثقيفي الجديد «تحدي القراءة العربي» عن أبطال «تحدي القراءة العربي» في الدورة الرابعة، وعضوية الإعلامية والشاعرة البحرينية الدكتورة بروين حبيب، والكاتبة التونسيّة الدكتورة ليلى العبيدي، والفنان والمخرج السوري جمال سليمان في لجنة تحكيم البرنامج.

ويأتي اختيار أعضاء لجنة تحكيم البرنامج الذي سيتيح لملايين المشاهدين حول العالم مشاهدة التصفيات النهائية للدورة الرابعة من الحدث المعرفي الأكبر عربياً بين أبطال «تحدي القراءة العربي» ال16 المتوجين باللقب على مستوى 14 بلداً عربياً وصولاً إلى تتويج بطل التحدي لهذا العام، وفقاً لمعايير الخبرة والتميز في الإنتاج الثقافي والمعرفي، وسعة الاطلاع، والإلمام باللغة العربية وفنونها، وبما يتواكب مع أهداف وطموحات مبادرة «تحدي القراءة العربي» المنضوية تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وبدأ عرض برنامج «تحدي القراءة العربي» الذي يجمع ما بين برامج المسابقات وتلفزيون الواقع، الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات (الثامنة بتوقيت مكة المكرمة) MBC

؛ حيث يتضمن ثماني حلقات تذاع، يوم الجمعة، أسبوعياً في نفس الموعد، بما في ذلك الحلقة الثامنة والأخيرة التي تذاع على الهواء مباشرة، وتشهد تتويج بطل «تحدي القراءة العربي» في الدورة الرابعة.

ويأتي اختيار الدكتورة ليلى العبيدي؛ نظراً لخبرتها الأكاديمية واللغوية الطويلة، وسعة اطلاعها وثقافتها، فيما تتمتع الدكتورة بروين بخبرة أكاديمية وعلمية في اللغة وفنونها إلى جانب خبرتها الإعلامية، والقدرة على إيصال المعلومة إلى المتابع بسلاسة.

كما تم اختيار الممثل والمخرج جمال سليمان لعضوية لجنة التحكيم؛ لثقافته الواسعة، واطلاعه وخبرته في الأعمال الدرامية، وكيفية استخدام كافة العناصر التعبيرية ولغة الجسد والصوت والحركات؛ لإيصال الفكرة.

ويأتي اختيار أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة المشهود لهم بالخبرة والتميز في الإنتاج الأدبي والفني، مواكبة لأهداف وطموحات برنامج «تحدي القراءة العربي» مما سينعكس إيجاباً على تعزيز شفافية التقييم ودقتها من الناحية اللغوية والأكاديمية.

وتعتمد لجنة تحكيم برنامج «تحدي القراءة العربي» التلفزيوني آلية تقييم لأبطال التحدي المتنافسين، تقوم على أدوات ومعايير دقيقة تربوياً ومعرفياً، إلى جانب تقييم الشخصية؛ وذلك للوقوف على المستوى المعرفي لديهم؛ من خلال قراءاتهم وإبداعهم، وتمتعهم بسرعة البديهة وسلامة اللغة وسلاستها، وتحليهم بروح العمل الجماعي، وقدرتهم على تطوير فكر نقدي وتحليلي، وامتلاك أدوات تعبيرية خلاقة في مواقف متنوعة.



مفتاح العلم والمعرفة



ومن جهتها، قالت الدكتورة ليلى العبيدي: «إنني فخورة بكوني ضمن أعضاء لجنة التحكيم في برنامج «تحدي القراءة العربي»، والتي تضم مجموعة من الشخصيات الثقافية والأكاديمية والفنية، وتتيح لي هذه المشاركة الفرصة لدعم الجهود الهادفة إلى تغيير واقع القراءة في الوطن العربي، وغرس حب القراءة في نفوس النشء؛ باعتبارها مفتاح العلم والمعرفة».

وأضافت: إن برنامج «تحدي القراءة العربي» يشكل إضافة نوعية لأبطال القراءة فهم فائزون في كل الأحوال، وعلى كافة الصعد فالحياة مملوءة بالتحديات، والقرّاء يستفيدون من الكتب التي قرأوها؛ لأن المواظبة على القراءة تعد في حد ذاتها إنجازاً، وليس هناك أي رابح أو خاسر في هذا التحدي، فالجميع رابحون ونحن نشد على أيدي جميع المشاركين في الدورة الرابعة من «تحدي القراءة العربي» الذين وصلوا إلى 13 مليون طالب وطالبة في السعي نحو التميز؛ من خلال القراءة.

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حراك ثقافي حقيقي



وبدورها، قالت الدكتورة بروين حبيب: «لقد كنت محظوظة بمرافقة تجربة ومبادرة «تحدي القراءة العربي» منذ البداية، وهذه المرة أنا في مكان أقرب للأبطال ومواهبهم. وأنا مؤمنة بقدرات الطلاب؛ لأني مؤمنة أن كل شيء يعد ممكناً إن بقي الكتّاب والقراءة أحياء بيننا».

وأضافت: إن المواظبين على القراءة والمشاركين في «تحدي القراءة العربي» في دوراته السابقة والحالية يصنعون حراكاً ثقافياً حقيقياً؛ بفعل القراءة، فكلمة «اقرأ» كلمة غير قابلة للتأويل، وكل تغيير يبدأ بالقراءة، والقراءة فعل ثقافي يقود الإنسان إلى معرفة ذاته وأرضه وتراثه ووطنه، وإلى اكتشاف لغة السلام ومد جسور عظيمة بينه وبين العالم فمن لا يقرأ يبقى خارج التاريخ.



معايير علمية معتمدة



ومن جهته، قال الفنان جمال سليمان: «إنه لشرف عظيم لي أن انضم إلى لجنة التحكيم لبرنامج «تحدي القراءة العربي»، وأن أكون جزءاً من النجاح الملفت والسمعة الطيبة؛ حيث حققهما المشروع إقليمياً ودولياً، وأتطلع إلى العمل مع بقية أعضاء لجنة التحكيم؛ من أجل ظهور التصفيات النهائية على أفضل صورة ممكنة وفق المعايير العلمية المعتمدة للتقييم».

وأضاف: «أتمنى لكل متسابق ومتسابقة التوفيق والنجاح في هذا التحدي، فهم مصدر إلهام لعشرات الملايين من الأطفال والشباب في العالم العربي وزيادة وعيهم بقيمة القراءة والكتابة، وهم نماذج لمستقبل مشرق يحلم به الجميع».