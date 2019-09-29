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© Sputnik . Bassem Haddad
وأوضح المحلل السياسي السوري، أن "توصيف المناطق الآمنة هي المناطق التي دخلها الجيش العربي السوري وفرض سيطرته عليها ونشر فيها السلم والأمن وبالتالي الحديث عن مناطق آمنة كما يخيل للسيد أردوغان أو حتى في الاتفاقيات التي جرت مع الأمريكي هي باطلة بالتوصيف القانوني".
وتابع: "إذا كانت هناك رغبة للسيد أردوغان بإنشاء مناطق آمنة لللاجئين كما يصفهم فعليه أن يجعل من مناطق تركيا مناطق آمنة لاستحواذهم على الأمن والأمان".
وعن إمكانية دخول قوات الجيش السوري إلى الحدود الشمالية مع تركيا، أكد بدور، أنه "حق مشروع طالما أنه جغرافيا سوريا ولفرض السيطرة السورية على جميع أرضها وأقاليمها إلا إذا كانت هناك منصات دبلوماسية مع دخول روسيا وإيران على الخط وفض ما يحصل في المنطقة لصالح الدولة السورية في الوقت الذي تراه مناسبا".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: التواجد التركي الأمريكي في الشمال السوري "احتلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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