محلل سياسي: التواجد التركي الأمريكي في الشمال السوري "احتلال"

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وقال بدور، في حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك"، إنه "من حق الدولة السورية السيادي الدفاع عن الجغرافيا وسيادة أرضها بالطرق التي تراها مناسبة وبالإجراءات التي يمكن أن تتخذها وفق مصلحة سوريا وقرارها لأن توصيف هذا التواجد في القانون هو احتلال"، مشددا على أن "ثقافة المقاومة ربما تكون هي أحد الحلول وربما يتوجه الجيش العربي السوري إلى ذلك الحل".

وأوضح المحلل السياسي السوري، أن "توصيف المناطق الآمنة هي المناطق التي دخلها الجيش العربي السوري وفرض سيطرته عليها ونشر فيها السلم والأمن وبالتالي الحديث عن مناطق آمنة كما يخيل للسيد أردوغان أو حتى في الاتفاقيات التي جرت مع الأمريكي هي باطلة بالتوصيف القانوني".

وتابع: "إذا كانت هناك رغبة للسيد أردوغان بإنشاء مناطق آمنة لللاجئين كما يصفهم فعليه أن يجعل من مناطق تركيا مناطق آمنة لاستحواذهم على الأمن والأمان".

وعن إمكانية دخول قوات الجيش السوري إلى الحدود الشمالية مع تركيا، أكد بدور، أنه "حق مشروع طالما أنه جغرافيا سوريا ولفرض السيطرة السورية على جميع أرضها وأقاليمها إلا إذا كانت هناك منصات دبلوماسية مع دخول روسيا وإيران على الخط وفض ما يحصل في المنطقة لصالح الدولة السورية في الوقت الذي تراه مناسبا".