السعودية...11 موسما في انتظار السياح

وأعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في بيان نشرته على موقعها الرسمي، عن إطلاق مواسم السعودية، في نسختها التجريبية مطلع العام الجاري، والتي تتضمن 11 موسما سياحيا تغطي معظم مناطق المملكة، في خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي

وأضاف البيان أن المواسم تشمل موسم المنطقة الشرقية وموسم شهر رمضان المبارك وموسم عيد الفطر وموسم جدة وموسم الطائف وموسم عيد الأضحى وموسم اليوم الوطني وموسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم حائل.

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ويعد قرار التأشيرة السياحية الجديدة، الذي أعلنت عنه السعودية نهاية الأسبوع الماضي نقلة نوعية بالنهوض بالقطاع السياحي في البلاد، إذ بات بإمكان مواطني أي بلد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة السياحة، فيما يسمح لمواطني 49 دولة بدخول الأراضي السعودية بعد الحصول عليها إلكترونيا.

وكانت المملكة قد أعلنت احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الرياض، بعنوان "أهلا بالعالم"، عن استقطاب 115 مليار ريال في الاستثمار في قطاع السياحة بالمملكة.

يذكر أن المملكة عملت منذ سنوات على تهيئة البيئة المناسبة لقطاع السياحة، بتسجيل عدد من المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي "اليونسكو"، وتحويل أجزاء من ساحل البحر الأحمر إلى منطقة جاذبة للسياح، وهي جزء من خطة طموحة لتنويع الاقتصاد، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.