شكرا لقرائتكم خبر عن إدارات الجوازات بمنافذ السعودية تستقبل السيّاح القادمين بالتأشيرة السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المديرية العامة للجوازات، من خلال إداراتها فى منافذ المملكة، السيّاح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية التى دشنتها الهيئة العامة للسياحة يوم الجمعة الماضية .

و وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الجوازات، أنه يتسنى فى المرحلة الأولى لمواطنى 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية: ( Visa.visitsaudi.com ) أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة .

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وأشارت الجوازات، أنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة، إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة ، وتنتهى صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر سارى المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضى المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة فى المملكة لمدة أقصاها 90 يومًا خلال السنة الواحدة .

وأفادت الجوازات، أن منافذ الدخول الرئيسة التى سيمر السيّاح عبرها، وهى مطار الملك خالد الدولى فى الرياض، و مطار الملك عبد العزيز الدولى فى جدّة، و مطار الملك فهد الدولى فى الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى فى المدينة المنورة، ومنفذ جسر الملك فهد البرّي، و منفذ البطحاء البرّى، ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز فى العلا.