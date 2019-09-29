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ولى عهد البحرين يناقش العلاقات الثنائية مع سفير المغرب الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما تشهده العلاقات البحرينية المغربية، من تقدم وتطور متواصل على جميع الأصعدة، منوها بمسار العلاقات الثنائية التى تجمع مملكة البحرين والمملكة المغربية، والتى تسهم دائما فى فتح مجالات أرحب للعمل المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

 

و وفقا لموقع "الأيام" البحرينى، جاء ذلك لدى لقاء الأمير سلمان بقصر الرفاع، اليوم، مصطفى بنخيى سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده فى المملكة، حيث رحب بالسفير المغربى الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح فى أداء مهامه، مشيرا إلى أهمية استمرار البناء على ما تحقق لتعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنماء والازدهار للبلدين والشعبين.

 

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وخلال اللقاء، تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

من جانبه، أعرب مصطفى بنخيى سفير المملكة المغربية لدى البحرين، عن شكره وتقديره لولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما يوليه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات ودعم التعاون بين مملكة البحرين والمملكة المغربية.

 

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