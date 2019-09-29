شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شاب فلسطينى طعنا فى مدينة يافلا السويدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "الكومبس"، أن شابا فلسطينيا وصلت عائلته من مدينة المجدل إلى السويد عام 2005، قتل فى مدينة يافلا السويدية الخميس الماضى، ويدعى عبد الرحمن محمد الخطيب وعمره 25 عاما.

وقالت الصحيفة إن الحادث وقع صباح الخميس بمتجر "تايم" الواقع وسط المدينة التى تستقبل الكثير من المهاجرين، لكنها لم تكشف عن دوافع الجريمة وهوية مرتكبها وخلفياتها، ليبقى الغموض يلف هذا الحادث التراجيدى.

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وذكرت الشرطة أنه تعرض للطعن على يد شاب، وأن العديد من دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف وصلت إلى المكان وتم نقل القتيل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرا بجروحه.

ولم تذكر الشرطة بدورها هوية الشاب الذي طعن المغدور وما إذا كانت هناك دوافع عنصرية خلف هذه الجريمة.