شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السورى: لم يتم بحث إقامة قواعد لإيران على الأراضى السورية "مطلقا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السورى وليد المعلم، أنه لم يتم مناقشة مسألة إقامة قواعد ثابتة لإيران فوق الأراضى السورية من قبل.

وأضاف المعلم، فى حديث خاص مع قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، أن الدور الإيرانى يقتصر على التدريب والاستشارات فقط ، مؤكدا عدم وجود قوات إيرانية داخل الأراضى السورية.

وأشار، إلى أنه لم يتم بحث إقامة قواعد ثابتة لإيران فى سوريا، وأن ( طهران ) لم تطلب ذلك، لافتا إلى أن التواجد الإيرانى فى سوريا تواجد رمزى عبر مستشارين عسكريين لتدريب وحدات من القوات السورية.

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وأعرب وزير الخارجية السورى، فى حديثه عن ترحيب "دمشق"، بجميع الأطراف الراغبة للمساهمة فى إعادة الإعمار ، دون استثناء، مشددا على أن هذه المشاركة يجب أن تأتى دون شروط سياسية.

ولفت إلى أنه عندما دمرت البنية التحتية فى سوريا، ومسح قرى بأكملها من فوق الأرض، احتاجت سوريا لإعادة الإعمار، وأنها لا تستثنى أحدا ، وترحب بأى مساهمة من قبل أى دولة، لإيجاد فرص عمل للسوريين، وتحسين معيشتهم، ولكن دون شروط سياسية.

وكان الوزير السورى، قد طالب أمس السبت، بانسحاب القوات الأمريكية والتركية فورا من بلاده، محذرا من أن القوات السورية لها الحق فى اتخاذ إجراءات مضادة فى حالة رفض تلك القوات الانسحاب.