شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف قتل اللواء السعودى بالحرس الملكى عبد العزيز الفغم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت فضائية العربية الإخبارية فيديو يوضح حقيقة مقتل مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، حارس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب الفيديو كشفت شرطة، الأحد، التفاصيل، وقالت إن الرجل كان فى زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل على.

Advertisements

وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح نارى وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".

وأثار خبر مقتله ضجة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ونعى اللواء بالحرس الملكى السعودى الكثيرين متمنيين له الرحمة والمغفرة.