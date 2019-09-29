شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكويتى يبطل مفعول لغم بعد مرور 29 عاما على زرعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبطل رجال هندسة الجيش الكويتى بالتنسيق مع الإدارة العامة للقوات الخاصة (إدارة المتفجرات)، مفعول لغم خاص بالدبابات بعد مرور 29 عامًا على زرعه.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين باشتباهه فى جسم غريب يظهر منه جزء بسيط أعلى سطح الأرض بمنطقة بر الوفرة، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى المكان وتبين لهم أن الجسم الغريب هو لغم من مخلفات الغزو العراقى وأنه خاص بتفجير الدبابات.

وعلى الفور قام رجال هندسة الجيش الكويتي، بالتنسيق مع إدارة المتفجرات بوزارة الداخلية، بإبطال مفعول اللغم بعد أن تبين أنه مازال فاعلًا رغم مرور 29 عامًا على زرعه.