شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى إلى سوريا: السوريون هم من يحدد عمل لجنة دستور بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، اليوم الأحد، أن جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة الدستورية فى سوريا يحدده السوريون أنفسهم.

وأشار بيدرسون، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن الأمم المتحدة تتولى الوساطة لمساعدة أعمال اللجنة الدستورية، لافتا إلى أنه لن تقوم جهة أخرى بذلك.

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وأضاف، أن جميع أعضاء مجلس الأمن والدول المشاركة فى عملية "أستانا" تدعم عملية إطلاق اللجنة الدستورية فى سوريا.

وأكد المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، فى وقت سابق اليوم، أن وجود جيوش مختلفة فى سوريا يعد تهديدا واضحا للسيادة الوطنية ولوحدة وسلامة واستقلال الأراضى السورية.