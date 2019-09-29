شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والبحرين يبحثان العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، مع نظيره البحرينى خالد بن أحمد آل خليفة، العلاقات بين البلدين والتطورات على الساحتين الإقليمية واليمنية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأحد، أن الحضرمى استعرض خلال لقائه نظيره البحرينى فى نيويورك، أسباب تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة والعراقيل المفتعلة من مليشيا الحوثى أمام تنفيذ الاتفاق، وموقف الحكومة المتمسك بتنفيذ بنود اتفاق الحديدة قبل الانتقال إلى أية مشاورات قادمة.

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من جهته، جدد وزير الخارجية البحرينى وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الشرعية، مؤكدًا أهمية حشد الجهود لتنفيذ اتفاق الحديدة وتلافى تشتيت الجهود فى مسارات أخرى.