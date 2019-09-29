شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حريق محدود في محطة لقطار الحرمين بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

تعرض أحد مباني محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة ظهر اليوم الأحد لحريق محدود.

وشوهدت سحب الدخان من مسافات بعيدة، فيما انتقلت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بجدة إلى الموقع، وعملت على الوصول إلى بؤرة الحريق للسيطرة عليه، حتى نجحت الجهود لإخماده.

وذكر شهود عيان وفقاً لـ”عكاظ”، أن الحريق بدأ في الدور الرابع بالمحطة، ولم يسفر عن إصابات، وتم إخلاء المحطة بالكامل، وإيقاف جميع الرحلات.

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