صعوبات البلع تنذر بالتهاب المريء

الأحد 29 سبتمبر 2019
قال المركز الألماني للتوعية الصحية إن صعوبات البلع تنذر بالإصابة بما يُعرف "بالتهاب المريء اليوزيني" Eosinophilic Esophagitis المعروف أيضاً بالتهاب المريء التحسسي. وأوضح المركز الألماني أنه إلى جانب صعوبات البلع تتمثل أعراض التهاب المريء التحسسي، في حُرقة المعدة، الحموضة، والتقيؤ، وآلام خلف عظم الصدر، ورجوع محتوى المريء إلى الفم. ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الأدوية مثل كورتيكوستيرويد، وتعديل النظام الغذائي بالابتعاد عن الأطعمة المحتوية على مسببات الحساسية مثل القمح، والبيض، وحليب الأبقار، والمكسرات، والمأكولات البحرية، والصويا. وقد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة لتوسعة المريء ببالون على سبيل المثال.
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