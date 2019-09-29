واتس آب لن يعمل على هذه الأجهزة

الأحد 29 سبتمبر 2019

قررت شركة واتس آب إيقاف دعمها نهائياً لمجموعة من الهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس، وبحلول 1 فبراير (شباط) 2020، لن يدعم تطبيق واتس آب هواتف أندرويد العاملة بنظام تشغيل "Android 2.3.7"، وهواتف آي فون العاملة بنظام تشغيل (iOS 7)، حسب ما أورد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية. ولن يكون التطبيق متاحاً في متجر شركة مايكروسوفت بحلول 1 يوليو (تموز) 2019، ولن يتمكن مستخدمو جميع أنظمة تشغيل ويندوز فون بعد 31 ديسمبر(كانون الأول) 2019 من استخدام التطبيق. ولن يدعم التطبيق أيضاً الأجهزة العاملة بنظام تشغيل (iOS 8) أو الأقدم. وأوضحت الشركة "لم نعد نعمل بنشاط على تطوير نسخ لأنظمة التشغيل هذه، وقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت، وإذا كنت تستخدم حالياً نظام تشغيل أقدم، فننصحك بالترقية إلى إصدار أحدث".

