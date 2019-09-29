شاشة عريضة لعشاق الألعاب

الأحد 29 سبتمبر 2019

أطلقت شركة Iiyama اليابانية شاشة جديدة لعشاق الألعاب، بقياس 34 بوصة، وتمتاز باستجابة سريعة تبلغ 4 ميللي ثانية. وتتمتع الشاشة الجديدة "ProLite XUB3493WQSU-B1" بدرجة سطوع تبلغ 400 قنديلة/م2 ونسبة تباين 1000:1، وتدعم الشاشة الجديدة تقنية FreeSync من شركة AMD مع نسبة باعية 21:9، وتعتمد الشاشة الجديدة على تقنية ADS-IPS وتعمل بدقة وضوح تبلغ 3440 x 1440 بيكسل. وتقوم الشاشة بموائمة درجة السطوع ونسبة التباين تلقائياً، وتوفر ثباتاً عالياً في زاوية المشاهدة (أفقي/رأسي 178) مع تمتعها بسطح مضاد للانعكاسات، ويمكن مواءمة ارتفاع الشاشة عن طريق الحامل القابل لضبط الارتفاع، علاوة على أنه يمكن ضبط إمالة الشاشة. ويمكن للمستخدم عرض مصادر دخل مختلفة على الشاشة، مثل حواسيب مكتبية أو أجهزة لاب توب، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية بالشاشة على اثنين من منافذ HDMI واثنين من منافذ USB-3.0 مع منفذ لسماعة الرأس واثنين من سماعات ستريو بقدرة 5 وات.

