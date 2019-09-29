نظارة وخاتم يدعمان أمازون "أليكسا"

الأحد 29 سبتمبر 2019 أطلقت شركة أمازون نظارة وخاتماً يدعمان المساعد الصوتي "أليكسا". وأوضحت الشركة أن النظارة Echo Frames تشتمل على ميكروفون، وسماعة صغيرة للتواصل مع المساعد الصوتي أمازون Alexa، وتتوفر هذه النظارة بـ 180 دولاراًَ أمريكياً. ويتمتع الخاتم Echo Loop بنفس التجهيزات أيضاً، كما أنه يشتمل على زر صغير لتفعيل المساعد الصوتي أمازون "أليكسا"، كما يتطلب الأمر تقريب الخاتم من الفم عند إصدار الأمر الصوتي. ويتوفر الخاتم بمقاسات مختلفة ويبلغ سعره 130 دولاراً أمريكياً.





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