شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي في النصف الأول من العام بنسبة 135% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي في النصف الأول من 2019 إلى 46.6 مليار درهم، بنسبة نمو 135 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على موقع التواصل «تويتر» عدة تغريدات قال فيها: «أعلنا اليوم نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال النصف الأول من 2019.. نمو استثنائي ناهز 135% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي واستقطاب نحو 46.6 مليار درهم... مؤشر جديد يؤكد نجاح سياساتنا الاقتصادية وخططنا التنموية».

«دبي الثالثة عالمياً بين أهم المدن الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة... وتركيز الاستثمار فيها على مشروعات التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة برهان على مكانتها ونظرة العالم لها كمدينة المستقبل»

«مستمرون في تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للوصول للمركز الأول عالمياً في مجال جذب الاستثمار بتقديم مزيد من الحوافز والضمانات والأطر التنظيمية والتشريعية لترسيخ رصيد دبي الكبير من الثقة لدى مجتمع المستثمرين».

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