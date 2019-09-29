مساواة ميزات المواطنين في الحكومة والقطاع الخاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مجلس الوزراء اتخذ في جلسته الأحد مجموعة من القرارات المتعلقة بملف التوطين، منها المساواة في الميزات بين المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتحديداً في احتساب راتب التقاعد وضم مدة الخدمة.

وتضمنت القرارات أيضاً توفير 20 ألف وظيفة للمواطنين في القطاعات المختلفة خلال ثلاث سنوات واعتماد صندوق لتدريب آلاف المواطنين، وتعيين الآلاف من المواطنين في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة.

وقال سموه في تغريدات متتالية على صفحته في موقع التواصل «تويتر»: «الإخوة والأخوات... ترأست قبل قليل جلسة لمجلس الوزراء خصصناها لملف التوطين الذي يمثل أولويتنا الرئيسيّة في موسمنا الجديد.. أصدرنا ١٠ قرارات لدعم ملف التوطين الذي سيبقى ملفاً حيّاً.. وسنتابعه اتحادياً.. وننسق فيه محلياً.. وندعمه مالياً وقانونياً وتشريعياً...»

وأضاف: «أقررنا اليوم توفير ٢٠ ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال ٣ سنوات. واعتمدنا صندوقاً ب٣٠٠ مليون درهم لتدريب ١٨ ألف مواطن..وتخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين..وتدريب ٨ آلاف مواطن سنوياً في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة»

«كما أقررنا تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي وخاصة في احتساب راتب التقاعد وفِي ضم الخدمة.. وأقررنا قصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين.. وتحديد ١٦٠ وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين..»

ملايين الفرص

وأكد سموه على قوة اقتصاد الإمارات ونموه المستمر الذي يوفر الفرص والاستمرار في جذب الكفاءات والمواهب من كافة أنحاء العالم.

وقال في تغريداته:«وأقررنا إلزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة مالياً لدعم برامج التوطين. وسنصدر مؤشراً سنوياً للتوطين. وسنكرم الشخصيات الاقتصادية التي تدعم ملف التوطين ونمنحهم حوافز حكومية استثنائية. اقتصادنا قوي.. ونموه مستمر..ويوفر ملايين الفرص للمواطنين والمقيمين»

وأضاف: «دعم التوطين لا يتعارض مع جهودنا المستمرة لاستقطاب المواهب العالمية في كافة المجالات.. المواهب هي التي ترسخ اقتصاداً قوياً متنوعاً يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين..والإمارات ستبقى بلد الانفتاح..وسندعم القطاع الخاص مالياً وتشريعياً لتحقيق توازن في سوق العمل يحقق الاستقرار للجميع»

«أود أن أشير لجهود الحكومات المحلية في دعم التوطين، هم المحرك للاقتصاد وهم المحرك الحقيقي لملف التوطين.. ثقتي بفرق العمل عظيمة.. والمسؤولية كبيرة اتحادياً ومحلياً... وأجدد ثقتي بفريق وزارة التوطين والأخ ناصر الهاملي والفرق التنفيذية المحلية لتحقيق المستهدفات التي أطلقناها اليوم»