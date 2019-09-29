شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد في سويسرا على سيارات بالملايين مصادرة من ابن حاكم إفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض إحدى دور المزادات السويسرية للبيع 25 سيارة فارهة صادرتها السلطات السويسرية من ابن حاكم إفريقي في قضية غسيل أموال وتبديد أصول البلاد.

وتشمل السيارات ماركات فيراري ورولزرويس ولامبورغيني، ويتوقع أن يصل ثمنها إلى ما يقرب من 20 مليون دولار، حسب دار المزادات السويسرية بونهام.

وكان مكتب مدعي عام جنيف أعلن في فبراير الماضي أنه أتم قضية بحق ابن الرئيس تيودورو اوبيانج، الذي يحكم غينيا الاستوائية منذ أربعة عقود في نهاية تحقيق بشأن غسيل أموال وإساءة استخدام أموال عامة.

وكانت السلطات السويسرية صادرت السيارات ويختاً فخماً في 2016.

وستذهب عائدات المزاد إلى جمعيات خيرية لإنفاقها على الفقراء في غينيا الاستوائية.

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