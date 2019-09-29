بالفيديو... أول مشاهد من حفل زفاف ابنة محمد بن راشد

وشارك الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، لقطات من حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان وكريمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وحضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، أعلى سلطة دستورية في دولة الإمارات، وحكام الإمارات.

ويظهر في الفيديوهات، استقبال أسرة آل نهيان لنائب حاكم الإمارات وأخيه مكتوم وولده راشد.

Advertisements

وشارك المكتب الإعلامي لـحكومة دبي لقطات من مشاركة الفرق الشعبية المحلية بعروضها التراثية، ورقصهم وهم حاميلن السيوف على دقات الطبول.

وكان عقد قران الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان والشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم في يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وزفت الخبر السار، شقيقة العروس، الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وتحديدا على خاصية "ستوريز" لتكتب مباركتها قائلة: "ألف مبروك عقد قران الشيخة مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم.. اللهم بارك لهما وبارك عليهما وأجمع بينهما في خير".