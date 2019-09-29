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وذكر الوزير أن بابل هي واحدة من أعرق المدن في العالم القديم وتعتبر مصدر إشعاع للبشرية جميعا ومنها انطلقت قصة الخليقة، لذلك فإن وضعها علي لائحة اليونسكو للتراث العالمي كان أمرا مستحقا وتأخر كثيرا بسبب الإجراءات الخاطئة التي أجريت في الماضي مثل الصيانة غير العلمية.
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وأوضح الحمداني أن الوزارة تقوم بمراجعة المشاريع التي ارتبطت بالفساد وإهدار الأموال مثل مشروع "بغداد عاصمة الثقافة العربية " وتعد لمشاريع أخرى ليست ضمن السياقات القديمة التي لم توصل إلي نتيجة.
وكشف الوزير عن مشروع "متحف العراق الجديد" الذي سيتسع لكل الآثار بعكس المتحف الحالي لأنه صغير الحجم قياسا بحضارة العراق العظيمة.
وتابع الحمداني "المعركة مع قوي الإرهاب انتهت عسكريا ولكنها بدأت فكريا ومواجهة الإرهاب والتطرف والغلو خلال عدة طرق، يأتي في مقدمتها السينما والمسرح"، مضيفا أن بغداد ستنظم مهرجانا سينمائيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة العراقي: ضم بابل للائحة اليونسكو للتراث العالمي تأخر كثيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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