شكرا لقرائتكم خبر عن الشرق الأوسط: مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اليوم الأحد بوفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى لخادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان، حيث نُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.



وكان الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم ، حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبدالعزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.



