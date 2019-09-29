شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية تنتهى من إعداد المواد الخاصة بالانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الانتهاء من إعداد المواد الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها فى 6 أكتوبر المقبل، والبدء فى نقلها من المستودع المركزى للهيئة إلى مستودعات الهيئات الفرعية بالاستعانة بشاحنات الجيش.

وأفاد المدير العام للعمليات الانتخابية رضا الميساوى - فى تصريح اليوم الأحد، بأن كافة المواد الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية جاهزة، حيث استكملت الهيئة طباعة كافة المستلزمات الخاصة بأكثر من 13 ألفا و400 مكتب اقتراع وقرابة 8 ملايين ورقة تصويت.

وأضاف أنه بالنظر إلى انطلاق الانتخابات التشريعية فى الخارج يوم 4 أكتوبر المقبل، فإن جميع المواد الانتخابية ستكون فى مراكز الاقتراع بالخارج يوم 3 أكتوبر.

Advertisements

وبخصوص المواد الانتخابية الخاصة بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أوضح الميساوى أن الهيئة أعدت أكثر من سيناريو، وهى بصدد انتظار قرار المحكمة الإدارية غدا الاثنين، بشأن الطعون المقدمة فى نتائج الجولة الأولى، للانطلاق فى طباعة أوراق الاقتراع والمواد الانتخابية.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت تنظيم الانتخابات التشريعية فى 6 أكتوبر المقبل، على أن تنطلق فى الخارج يوم 4 أكتوبر، فى حين لم يتقرر إلى الآن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، غير أنه من المرجح، وفق الهيئة، تنظيمه يوم 13 أكتوبر المقبل.