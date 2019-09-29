شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العمانى يبحث مع رئيس مجموعة الأزمات الدولية الأوضاع فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العمانى، يوسف بن علوى بن عبد الله اليوم الأحد، مع الرئيس، والمدير التنفيذى للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، روبرت مالى، الأوضاع فى المنطقة بشكل عام، والأزمة فى اليمن بشكل خاص.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المدير التنفيذى للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات قوله - فى تصريح أدلى به عقب اللقاء، الذى عقد على هامش مشاركته فى أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة - إنه تم بحث التوترات الراهنة فى المنطقة وخاصة الأزمة اليمنية، معربا عن الأمل فى مواصلة ( مسقط ) التعامل مع هذه القضايا.

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