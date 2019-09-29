شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى: إيران وأذرعها تشكل خطرا على الأمن القومى للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اليمنى محمد عبد الله الحضرمى إن إيران تشكل وأذرعها العسكرية فى المنطقة - بما فيها الحوثيون وحزب الله - تهديدا خطيرا على الأمن القومى للمنطفة.

وأضاف الحضرمى - فى كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نقلتها قناة "العربية الحدث" اليوم الأحد، أن "إيران ألحقت باليمن والجزيرة العربية ضررا بالغا.. فهى من أنشأ ودرب وسلح ميليشيا الحوثى التى ترفع شعار الثورة الإيرانية وتنتهج نهجها فى القمع والتنكيل والتعذيب، وحولت بعض المناطق فى اليمن إلى منصات لإطلاق الصواريخ لتهديد أمن الجيران والملاحة الدولية فى البحر الأحمر".

واستطرد الوزير قائلا: إن التقارير الأممية تكشف حجم الدعم الذى تتلقاه ميليشيا الحوثى من إيران، موضحا أن الميليشيات الحوثية ادعت كذبا مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو، مدينا هذا الهجوم الإرهابى، ومؤكدا على ضرورة أن يتم التصدى له وتحميل فاعليه المسؤولية كاملة.