شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للجامعة العربية يعود إلى القاهرة قادما من نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد إلى القاهرة اليوم الأحد، أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قادما من نيويورك بعد مشاركته فى الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى أبوالغيط مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمكتبه بمقر المنظمة الأممية، وبحثا مختلف أوجه التعاون بين المنظمة الدولية والجامعة العربية وخاصة التنسيق بين عمل المبعوثين الأممين للأزمات العربية والجهود التى تقوم بها الجامعة العربية لمعالجة هذه الأزمات المتفجرة فى ضوء اللقاءات التى عقدها أبوالغيط خلال الأيام الماضية مع المبعوثين الأممين لسوريا واليمن وليبيا.

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وشارك الأمين العام فى مجموعة من القمم والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التى تعالج أبرز القضايا ذات الأولوية على أجندة المجتمع الدولى وعلى رأسها قمة المناخ التى دعا إليها سكرتير عام الأمم المتحدة وقمة التنمية المستدامة والقمة الدولية لتمويل التنمية وسلسلة من الاجتماعات الوزارية التى عقدت على هامش أعمال الجمعية العامة وتناولت دفع الجهود الدولية لتسوية الأزمات فى سوريا وليبيا واليمن وحشد الدعم السياسى والمالى لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتنسيق الدعم الدولى للسودان لتمكينه من عبور تحديات المرحلة الانتقالية وتعزيز المساندة الدولية لجهود تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية فى الصومال وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين العالم العربى والقارة السمراء ؛ تمهيدا لانعقاد القمة العربية الأفريقية القادمة فى الرياض فى نوفمبر القادم.

كما أجرى أبوالغيط مجموعة من اللقاءات الثنائية مع قادة ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية بما فيها الدول التى تستعد للانضمام كأعضاء غير دائمين إلى مجلس الأمن اعتبارا من الأول من يناير القادم والدول التى توجد للجامعة العربية علاقات تعاون ممتدة ووثيقة معها.