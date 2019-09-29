شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أممى: تواجد 5 جيوش فى سوريا تهديد للسيادة الوطنية ووحدة أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، أن تواجد جيوش مختلفة فى سوريا تهديد واضح للسيادة الوطنية ولوحدة وسلامة واستقلال الأراضى السورية.

وقال بيدرسون فى مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية "أنا قلق للغاية من تواجد 5 جيوش مختلفة على الأراضى السورية، وهذا تهديد واضح للسيادة السورية، ولاستقلالية وسلامة ووحدة الأراضى السورية، وهو ما ينعكس كذلك على استقرار المنطقة بالكامل، وهذا ما أكدته لمجلس الأمن".

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وأضاف بيدرسون ردا على سؤال حول عزم تركيا شن عملية عسكرية فى شرق الفرات "الوسيلة للخروج من هذا التهديد هو التركيز على إيجاد حل سياسي، ولكى يحدث وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد"، وتابع قائلا : عندما يكون لدينا إدلب هادئة، واستقرار للوضع فى شمال شرق البلاد، سيكون تركيز كافة الجهود على التقدم فى العملية السياسية، مؤكدا أن هذه هى الوسيلة الوحيدة لضمان عدم تجدد المواجهات، ولكى لا نرى تطورات جديدة لا يريد أحد أن يراها".

وعن موقفه من المنطقة الآمنة التى تريد تركيا إقامتها فى شمال سوريا، قال بيدرسون "هو موقف الأمين العام للأمم المتحدة، نريد احتراما لسيادة سوريا، وكما قلت وحدة وسلامة واستقلال أراضيها"، وأضاف : يجب ثانيا أن نأخذ المخاوف التركية بعين الاعتبار، وفى المقام الثالث يجب أن نرى أن مصالح كافة المكونات المجتمعية فى هذه المنطقة تحظى بالاحترام".