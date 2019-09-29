شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مقتحمى "الأقصى" لـ200 مستوطن ..والمرابطون يتصدون بتلاوة القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد المستوطنيين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، لـ197 مستوطنا، بالإضافة إلى وزير الزراعة السابق اوري ارئيل ورفيقه والمتطرف يهودا جليك، تزامنًا مع اليوم الأول لما يسمى "عيد رأس السنة العبرية".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية لوكالة "صفا" ، بأن عدد المستوطنين الذين اقتحموا ساحات المسجد من باب المغاربة وصل إلى 200 إسرائيلى، علاوة على مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحمت ساحات المسجد الأقصى، من باب المغاربة بحماية كبيرة من قوات الاحتلال ومخابراته.

وكان من بين مجموعات المستوطنين وزير الزراعة السابق اوري أرئيل، والمتطرف يهودا غليك الذي قدم شروحات توراتية عن الهيكل المزعوم للمجموعات المرافقة له.

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وتأتى الاقتحامات بأعداد كبيرة لساحات المسجد الأقصى تلبية لدعوة منظمات الهيكل بتكثيف الاقتحامات، خلال أيام "عيد رأس السنة العبرية".

فى المقابل ، تصدى العشرات من المصلين لاقتحامات المستوطنين في ساحات المسجد الأقصى، بأداء الصلاة وتلاوة القرآن الكريم، وخاصة في ساحات مصلى باب الرحمة.

وأمس السبت دعت ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" المزعوم أنصارها وجمهور المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للمسجد الأقصى المبارك، عشية ما يسمى عيد "رأس السنة العبرية".