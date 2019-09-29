شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الفغم .. نجوم الفن والإعلام ينعون الحارس الشخصى للملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر خبر مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم ، الحارس الشخصى للعاهل السعودى الملك سلمان، موقع "تويتر" حيث نعاه الآلاف من أنحاء الوطن العربى.

وقالت الشرطة السعودية فى بيان لها، فى مساء أمس السبت وعندما كان اللواء بالحرس الملكى عبدالعزيز الفغم فى زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي بمنزله بحى الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل على، فخرج الأخير من المنزل وعاد وبحوزته سلاح نارى وأطلق النار على اللواء الفغم ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين هما شقيق صاحب المنزل وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".

ونعى الفنان السعودى راشد الماجد عبدالعزيز الفغم قائلا، "‏أتقدم بخالص العزاء والمواساة لمقام مولاى خادم الحرمين الشريفين ولى العهد الأمين والشعب السعودى كافة فى وفاة ابن الوطن البار ‎عبدالعزيز الفغم رحمه الله وإلى أسرة الفقيد سائلا المولى عز وجل أن يرحمه برحمته ويُسكنه فسيح جناته، وإنا لله و إنا إليه راجعون".

كما نعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الفقيد عبدالعزيز الفغم، قائلة، "عظم الله أجر خادم الحرمين الشريفين فى وفاة حارسه الشخصي عبدالعزيز الفغم إنا لله وإنا إليه راجعون".

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كما نعى الفنان الإماراتى حسين الجسمى الراحل عبدالعزيز الفغم، قائلا، "اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة اللهم ثبته عند السؤال اللهم ألهم ذويه الصبر.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، قد أعلنت اليوم الأحد، وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى لخادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان، حيث نُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصى بجدة.





وكان الراحل اللواء عبدالعزيز الفغم حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبدالعزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.





عبدالعزيز الفغمعبدالعزيز الفغم