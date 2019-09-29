شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 67% من مشروع أول شاطئ خاص للسيدات فى منطقة الظفرة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجزت شركة أبوظبى للخدمات العامة "مساندة" بالتعاون مع بلدية منطقة الظفرة 67% من مشروع تنفيذ أول شاطئ خاص للسيدات فى مدينة السلع بمنطقة الظفرة، بالقرب من ميناء السلع، والذى تتجاوز مساحته 18,300 متر مربع، بتكلفة تبلغ 27 مليون درهم.

و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تتضمن أعمال المشروع تشييد 8 مبان خدمية بمساحة إجمالية تبلغ 790 مترا، تشمل مكاتب إدارية، ومرافق للحراسة، وفرق للإنقاذ، ومواقف للسيارات، وغرف استراحة ومجلس للنساء، ومطاعم متنوعة، ومحال لبيع المواد المتنوعة التى يحتاجها زوار الشاطئ، ومرافق عامة وخدمية متنوعة تضمن الراحة والرفاهية للزوار.

و يقدم المشروع حال الانتهاء من أعماله، أرقى الخدمات الترفيهية للسيدات وفقا لأعلى المواصفات العالمية وفى بيئة صحية آمنة، وضمن إجراءات تحفظ الخصوصية وتراعى قيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتى الأصيل، ويتيح للسيدات فرصة الاستمتاع بمكوناته ومرافقه بحرية واطمئنان.

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من جانبها، أكدت بلدية منطقة الظفرة، أن تنفيذ المشروع يأتى انطلاقا من توجيهات قيادتنا الرشيدة التى تحرص على توفير أفضل الخدمات والمرافق الترفيهية تلبية لحاجات أفراد المجتمع من أجل إسعادهم.

ويعتبر مشروع تجهيز شاطئ خاص للسيدات لممارسة السباحة، من المشاريع المتميزة الذى يسهم فى إضفاء لمسة جمالية لشاطئ مدينة السلع، ويوفر مكان مريح للنساء للاستمتاع بالأنشطة الشاطئية المختلفة فى بيئة مثالية.

وتتميز مدينة السلع، بشاطئ خلاب يستقطب العديد من الزوار، مع توفر الخدمات وأماكن وأنشطة ترفيهية متنوعة للأطفال والأسر وجميع فئات المجتمع.