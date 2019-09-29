محكمة إسرائيلية تجدد اعتقال حسن يوسف القيادي بحماس إداريا

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365
جددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر قرب رام الله (وسط الضفة الغربية)، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة "حماس" حسن يوسف، الأحد، لمدة 6 شهور جديدة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، في بيان وصل الخليج 365، إن تجديد الاعتقال الإداري ليوسف جاء بعد أقل من أسبوع على إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية في مستشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلي.
وأوضحت أن الأمر الإداري الحالي للمعتقل يوسف ينتهي في الأول من أكتوبر/تشرين أول القادم، علماً أنه يعاني من أمراض الضغط والسكري والكوليسترول وآلام في الرأس والدوار.
واعتقل الجيش الإسرائيلي القيادي يوسف في الثاني من أبريل/نيسان الماضي بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله.
ويعد يوسف من أرز قادة حركة حماس في الضفة الغربية، وقد أمضى ما مجموعه أكثر من 20 عاماً متفرقة في السجون الإسرائيلية.
والاعتقال "الإداري" هو إجراء تلجأ إليه إسرائيل لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، ما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال.
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