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ما وراء نحافة بعض الناس رغم شراهتهم في الأكل دون حمية؟

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الأحد 29 سبتمبر 2019

النحافة

النحافة

ما وراء نحافة بعض الناس رغم شراهتهم في الأكل دون حمية؟

كتب

الخليج 365

كشفت دراسة جديدة أن النحافة موجودة في الجينات، بحيث يمكن للكثير من الناس البقاء نحيلين دون الحاجة إلى قوة إرادة واتباع نظام غذائي قاس.

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وحلل علماء من جامعة كامبريدج جينات 1622 شخصاً نحيفاً لا يمارسون التمارين ، وتوصلوا إلى أن هؤلاء الأشخاص لديهم جينات خاصة تجعلهم يأكلون ما يشاؤون دون أي زيادة في الوزن.

وأوضح القائمون على التجربة أن ثلثي البشر تقريباً يملكون هذه الجينات ومعظمهم من الآسيويين. كما توصلوا إلى أن 18% من النحافة «مكتوبة في حمضنا النووي»، ما يفسّر وراثة الأشخاص النحيفين أجسام آبائهم.

 

ويعوّل الباحثون على نتائج هذه الدراسة لتطوير أدوية جديدة تحاكي آثار جينات النحافة، بحيث يمكن استخدامها في مساعدة الأشخاص الأقل حظاً في الحفاظ على أوزانهم

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