تعرف على مواصفات وأسعار هيونداي إلنترا 2020 في مصر

الأحد 29 سبتمبر 2019

سيارة

كتب متابعات_الخليج 365

مرت السيارة كورية العلامة محلية التجميع "هيونداي إلنترا HD 2020" بثلاث زيادات سعرية منذ طرحها في يوليو/تموز من العام الجاري، رغم حدوث العديد من المتغيرات التي تصب في اتجاه تراجع السعر بشكل عام، وعلى رأسها انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري وتراجع أسعار الفائدة.



وهيونداي إلنترا HD هي من بين أكثر 10 سيارات مبيعا، حيث تحتل المركز السابع وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" (جهة تمثل شركات السيارات في مصر والوحيدة التي تصدر تقارير شهرية منتظمة عن مبيعات السوق).

وكانت شركة غبور أوتو وكيل علامة هيونداي في مصر قد طرحت السيارة إلنترا HD 2020 في يوليو/تموز الماضي، مقسمة على 5 فئات، وبدأ سعر السيارة للفئة الأولى (الأقل في الكماليات) من 237.9 ألف جنيه (14.5 ألف دولار).

وبعد أيام من الطرح، وفي أول أغسطس/آب الماضي، قررت شركة غبور زيادة سعر السيارة (جميع الفئات) ليبدأ من 239.9 ألف جنيه.

ورغم الانخفاض النسبي لسعر الدولار على مدار شهر أغسطس/آب الماضي إلى 16.6 جنيه للدولار الواحد، قررت "غبور" رفع الأسعار مرة ثانية قبل نهاية الشهر.

وفي ظل الزيادة الثانية، قفز سعر جميع فئات السيارة إلنترا HD 2020 ليبدأ من 241.9 ألف جنيه.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر خفض الفائدة خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 1.5% للإيداع والإقراض.

كما قرر المركزي المصري في سبتمبر/أيلول الجاري خفض الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

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قطار الزيادات لم ينته، حتى رغم التراجع الملحوظ الذي سجله الدولار إلى حدود 16.3 جنيه للدولار والواحد، وفرضت "غبور" الزيادة الثالثة على التوالي في أسعار السيارة.

الزيادة الثالثة في سبتمبر/أيلول الجاري قدمت السيارة للجمهور بسعر يبدأ من 242.9 جنيه وهو السعر المعلن من قبل الشركة حاليا الذي تباع به إلنترا HD 2020.

الأسعار

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ووفقا لحساب شركة غبور على "فيسبوك" تباع فئات إلنترا بالأسعار التالية:

الفئة الأولى: GL AT TINTED GLASS بسعر 242.9 ألف جنيه

الفئة الثانية: GL AT SR TINTED GLASS بسعر 249.9 ألف جنيه

الفئة الثالثة: GL AT SR TINTED GLASS ALLOY WHEEL بسعر 255.9 ألف جنيه

الفئة الرابعة: GL AT DAB ABS TINTED GLASS بسعر 260.9 ألف جنيه

الفئة الخامسة: GL AT HIGHLINE TINTED GLASS بسعر 270.9 ألف جنيه

المواصفات

وطرحت السيارة بمواصفات أساسية لجميع الفئات من حيث المحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر، وبناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

وتأتي الفئة الأولى بجنوط عادية مقاس 15 بوصة وفوانيس ضباب أمامية ومرايات جانبية كهربائية وسبويلر خلفي.

وتزيد الفئة الثانية بفتحة سقف كهربائية، أما الفئة الثالثة فتتميز بنظام فرامل ABS وتوزيع إلكتروني للفراملEBD ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

وتضاف إلى الفئة الرابعة جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، وللفئة الخامسة عجلة قيادة متعددة الوظائف.

جدير بالذكر أن هيونداي إلنترا HD احتلت المرتبة السابعة بين أكثر السيارات مبيعا في مصر بعد أن بيعت 2403 سيارة منها خلال الشهور السبعة الأولى من 2019، وفقا لتقرير أميك.

وكانت السيارة قد بيع منها 2539 وحدة على مدار عام 2018 بالكامل وفقا لأميك.