السعوديون يتذكرون موقفين لا ينسيان... هكذا فعل الفغم مع الملك سلمان

ويظهر المقطع الأول، اللحظة التي سارع فيها الفغم نحو العاهل السعودي للإمساك به، بعد أن بدا وأنه تعثر في مشيه، ولقي تصرفه إشادة كبيرة من المتفاعلين، الذين رؤوا في سلوكه ردة فعل مثالية تصدر عن حارس محترف.

وفي المقطع الثاني، يبدو الفغم وهو يزيح يد الممثل السعودي حبيب الحبيب بعد أن حاول وضعها على كتف الملك سلمان بعد انتهاء حفل ثقافي.

​وقتل الفغم فجر اليوم الأحد، وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، مقتل الفغم، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.