اعترافات تاجرة مخدرات في العراق

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، صدقت أقوال متهمة عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة (مادة الكرستال) في منطقة السيدية، جنوب غربي العاصمة.

وأوضح المركز، أن المتهمة ألقي القبض عليها وبحوزتها كميات كبيرة من مادة الكرستال المخدرة، وحبوب مخدرة (وردي)، وبايب زجاجي.

وأكد المركز، أن المتهمة اعترفت أمام قاضي التحقيق إنها تبيع الغرام الواحد بمبلغ قدره ستون آلف دينار، كما تبيع الحبوب المخدرة بمبلغ قدره خمسة عشر ألف دينار.

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وأشار البيان إلى أن المتهمة كانت تبيع المواد المخدرة، فضلا عن شرائها لغرض التعاطي، وأن المحكمة صدقت أقوالها وتم اتخاذ الإجراءات كافة وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات.

ونوه المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في ختام بيانه، أن محكمة تحقيق الكرخ بصدد إحالة المتهمة إلى محكمة الموضوع لتنال جزاءها العادل.

وما بين مواد "الترياك" و"الكريستال"، وغيرها من حبوب المخدرات التي تعتبر موادا فتاكة تنتهي بتدمير الإنسان وضياع مستقبله، تعمل الجهات الأمنية في المنافذ الحدودية العراقية على ضبطها منعا لتفاقم وتزايد رواج هذه المواد في الشارع العراقي لاسيما بين الشباب والمراهقين الأكثر استهدافا بها.