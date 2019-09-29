أمين الأمم المتحدة يشيد بدور البحرين فـي إرساء الأمن بالمنطقة

دبي - بواسطة محمد فارس نقل الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وتقديرهم لما يقوم به من جهود جبارة وتمنياتهم له بالتوفيق في إدارة الأمم المتحدة نحو دور أكثر فاعلية في كافة القضايا التي تهم المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية مع الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث نوّه أنطونيو غوتيريش بسياسة مملكة البحرين في التعاون البنّاء مع الأمم المتحدة، ودورها الهام في إرساء الأمن والسلم بالمنطقة.
من جانبه، ثمّن وزير الخارجية الجهود الحثيثة لأنطونيو غوتيريش في تطوير دور الأمم المتحدة في قضايا الأمن والسلم والتنمية المستدامة وغيرها من القضايا والتحديات التي تواجه دول العالم، ومساعيه المتواصلة للتوصل لمعالجات وحلول للأزمات والمشكلات التي تهدد المجتمع الدولي بأسره، مجددًا دعم وتضامن مملكة البحرين مع هذه الجهود الرامية للتوصل لمستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لجميع الدول والشعوب، متمنيًا لمعاليه التوفيق والنجاح في تحقيق هذه الأهداف.
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