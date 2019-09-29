شكرا لقرائتكم خبر عن صحة أبوظبى: 1220 وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية فى إمارة أبوظبى، إن عدد وفيات أمراض الجهاز الدورى "القلب والأوعية الدموية" فى الإمارة بلغت 1220 حالة وفاة فى العام الماضى.

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للقلب 2019 تحت شعار "قلبى، قلبك"، حيث تشارك المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة فى الإمارات 100 دولة فى العالم مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمى للقلب (WHF) بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والتشخيصية والجماهيرية حول أمراض القلب والأوعية الدموية التى تتزايد على مستوى العالم وتقضى على حوالى 17 مليوناً و900 ألف إنسان سنوياً.

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وأشارت الدائرة، أن عدد الزيارات لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية حسب التشخيص الرئيسى للعام 2018 بلغ 734 ألفاً و603 زيارة للتشخيص.